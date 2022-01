Bologna, Aebischer: «Nessun dubbio nel venire qui. Ecco che giocatore sono» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, si è presentato in conferenza stampa: Ecco le sue dichiarazioni Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, si è presentato all’ambiente rossoblù in conferenza stampa. Le parole riprese da tuttoBolognaweb. PRIMI APPROCCI – «Il primo contatto è avvenuto due settimane fa e dato che si tratta di un grande club sono subito voluto venire qui. Ho avuto un problema alla testa, ma ora sto bene e sono pronto per allenarmi». ALTRI CLUB – «Si, c’erano diversi interessi, ma appena è arrivata la chiamata del Bologna non ho avuti dubbi. Mi piace la squadra e l’allenatore». MIHAJLOVIC – «Si ho parlato con lui, mi ha fatto sentire a casa e mi ha detto di non avere paura. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Michel, centrocampista del, si è presentato in conferenza stampa:le sue dichiarazioni Michel, centrocampista del, si è presentato all’ambiente rossoblù in conferenza stampa. Le parole riprese da tuttoweb. PRIMI APPROCCI – «Il primo contatto è avvenuto due settimane fa e dato che si tratta di un grande clubsubito volutoqui. Ho avuto un problema alla testa, ma ora sto bene epronto per allenarmi». ALTRI CLUB – «Si, c’erano diversi interessi, ma appena è arrivata la chiamata delnon ho avuti dubbi. Mi piace la squadra e l’allenatore». MIHAJLOVIC – «Si ho parlato con lui, mi ha fatto sentire a casa e mi ha detto di non avere paura. ...

