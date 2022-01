Benzina, il prezzo aumenta: record dal 2013 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo la rilevazione settimanale del Ministero della Transazione ecologica, il prezzo della Benzina è aumentato di 2,43 centesimi al litro rispetto alla scorsa settimana (da 1,754 euro a 1,778), raggiungendo il massimo da settembre 2013. In crescita anche il gasolio, salito di 2,69 centesimi (da 1,620 a 1,647). Stabile invece il Gpl, da 0,817 euro a 0,816. Anche il gasolio da riscaldamento è salito di 2,92 centesimi (da 1,436 a 1,466). In allarme i consumatori I rincari, come sempre, preoccupano ed allarmano i consumatori. A tal proposito Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha affermato: “In una sola settimana il rincaro, per un pieno di carburante da 50 litri, è di oltre 1 euro, 1 euro e 22 cent per la Benzina e 1 euro e 35 cent per il gasolio. In meno di un ... Leggi su zon (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo la rilevazione settimanale del Ministero della Transazione ecologica, ildellato di 2,43 centesimi al litro rispetto alla scorsa settimana (da 1,754 euro a 1,778), raggiungendo il massimo da settembre. In crescita anche il gasolio, salito di 2,69 centesimi (da 1,620 a 1,647). Stabile invece il Gpl, da 0,817 euro a 0,816. Anche il gasolio da riscaldamento è salito di 2,92 centesimi (da 1,436 a 1,466). In allarme i consumatori I rincari, come sempre, preoccupano ed allarmano i consumatori. A tal proposito Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha affermato: “In una sola settimana il rincaro, per un pieno di carburante da 50 litri, è di oltre 1 euro, 1 euro e 22 cent per lae 1 euro e 35 cent per il gasolio. In meno di un ...

