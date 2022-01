Aumentano occupati e diminuiscono inattivi, ma il caro energia peggiora aspettative imprese (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel terzo trimestre 2021 +88mila occupati, ma nuova ondata di contagi a inizio 2022 frena la mobilità delle persone Cresce l’occupazione in Lombardia che risente ancora dei buoni risultati economici del 2021, ma sulle imprese stanno pesando i fortissimi rialzi dei costi dell’energia, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento e l’aumento dei contagi da Covid-19. Sono queste le principali evidenze che emergono dai dati del Booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda e pubblicato su Genio & Impresa (genioeimpresa.it), il web magazine dell’Associazione. CRESCE L’OCCUPAZIONE, MA LE imprese FATICANO A TROVARE I PROFILI RICHIESTI La ripresa economica in Lombardia nel corso del 2021 si riflette sui dati dell’occupazione che, secondo le stime provvisorie dell’Istat, cresce tra luglio e settembre di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel terzo trimestre 2021 +88mila, ma nuova ondata di contagi a inizio 2022 frena la mobilità delle persone Cresce l’occupazione in Lombardia che risente ancora dei buoni risultati economici del 2021, ma sullestanno pesando i fortissimi rialzi dei costi dell’, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento e l’aumento dei contagi da Covid-19. Sono queste le principali evidenze che emergono dai dati del Booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda e pubblicato su Genio & Impresa (genioeimpresa.it), il web magazine dell’Associazione. CRESCE L’OCCUPAZIONE, MA LEFATICANO A TROVARE I PROFILI RICHIESTI La ripresa economica in Lombardia nel corso del 2021 si riflette sui dati dell’occupazione che, secondo le stime provvisorie dell’Istat, cresce tra luglio e settembre di ...

Advertising

lombardialive24 : MILANO (ITALPRESS) – Cresce l’occupazione in Lombardia che risente ancora dei buoni risultati economici del 2021, m… - Gazzettadmilano : Assolombarda: aumentano gli occupati e diminuiscono gli inattivi e i disoccupati a fine 2021, ma a causa del caro e… - Italpress : Aumentano occupati in Lombardia ma caro energia preoccupa imprese - radiolombardia : @Assolombarda #Lavoro La nuova ondata di contagi a inizio 2022 frena la mobilità delle persone in tutti i territori… - ugo_michelli : @repubblica Perché aumentano i posti occupati in terapia intensiva?Secondo la Maglie ed il menagramo Borgonovo, con… -