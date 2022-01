Adobe, alla guida di una coalizione di aziende, crea uno strumento contro i deepfake (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con la diffusione dei deepfake e l’affinazione delle tecniche di creazione diventa sempre più difficile capire la provenienza di video e immagini. Tra l’utilizzo che se ne può fare con i deepfake porn a quello che ha implicazioni politiche, diventa sempre più urgente mettere un freno alla questione. In questa direzione va lo sforzo di Adobe insieme a una serie di aziende tech (tra le quali troviamo Microsoft, Arm, Intel TruePic e BBC), che hanno deciso di creare insieme un preciso standard per la verifica della provenienza di video e foto che documenti anche le modifiche successive. LEGGI ANCHE >>> La storia del popolarissimo account TikTok di Putin che pubblica deepfake del presidente russo Come funziona lo standard di Adobe ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con la diffusione deie l’affinazione delle tecniche dizione diventa sempre più difficile capire la provenienza di video e immagini. Tra l’utilizzo che se ne può fare con iporn a quello che ha implicazioni politiche, diventa sempre più urgente mettere un frenoquestione. In questa direzione va lo sforzo diinsieme a una serie ditech (tra le quali troviamo Microsoft, Arm, Intel TruePic e BBC), che hanno deciso dire insieme un preciso standard per la verifica della provenienza di video e foto che documenti anche le modifiche successive. LEGGI ANCHE >>> La storia del popolarissimo account TikTok di Putin che pubblicadel presidente russo Come funziona lo standard di...

Advertising

numerocinico : @adobe_anto prossimo passo: dare un colpo alla macchina dietro e uno a quella davanti per vedere se è entrata perfettamente la macchina - adobe_anto : @goddy1908 @rykyjeypynaz oh ma l'importante è non stare in mezzo alla strada e quindi da intralcio scusate - CentralChartsIT : $ADBE #ADOBE - Giornaliero: Dato che tutti gli elementi sono chiaramente ribassisti, i trader potrebbero tradare so… - Romia_IA : $ADBE #ADOBE - Giornaliero: Dato che tutti gli elementi sono chiaramente ribassisti, i trader potrebbero tradare so… - adobe_anto : @numerocinico non è vero è quasi perfetto, se mi fossi azzeccata di più al marciapiede sarebbe stato perfetto però… -

Ultime Notizie dalla rete : Adobe alla Pinnacle Studio 25, con l'upgrade risparmi 35 Esistono diversi software di editing video in rete, dai gratuiti a quelli economici, fino a quelli più professionali. Se sei alla ricerca di un'alternativa ai più blasonati , come Adobe Premiere Pro, la migliore è Pinnacle Studio 25 . Forse ne avrai già sentito parlare: si tratta di un ottimo programma di editing video ...

DecisionLink CEO, Tim Page, Joins the Fast Company Executive Board ... including Caterpillar, CrowdStrike, DocuSign, Marketo and Adobe as well as elite, fast - growing ...articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche iscriviti alla ...

Lo strumento contro i deepfake creato da Adobe | Giornalettismo Giornalettismo.com Guida di Terni, alla scoperta della città di San Valentino Tutte le informazioni sulla guida di Terni, alla scoperta della città di San Valentino. Cosa bisogna sapere e cosa vedere ...

Cinema 4D e Adobe After Effects Ogni volta che installate After Effects, Adobe provvede anche all’installazione di una versione non completa, ma comunque funzionante, di Cinema 4D: Cinema 4D lite. Cinema 4D lite installato grazie al ...

Esistono diversi software di editing video in rete, dai gratuiti a quelli economici, fino a quelli più professionali. Se seiricerca di un'alternativa ai più blasonati , comePremiere Pro, la migliore è Pinnacle Studio 25 . Forse ne avrai già sentito parlare: si tratta di un ottimo programma di editing video ...... including Caterpillar, CrowdStrike, DocuSign, Marketo andas well as elite, fast - growing ...articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche iscriviti...Tutte le informazioni sulla guida di Terni, alla scoperta della città di San Valentino. Cosa bisogna sapere e cosa vedere ...Ogni volta che installate After Effects, Adobe provvede anche all’installazione di una versione non completa, ma comunque funzionante, di Cinema 4D: Cinema 4D lite. Cinema 4D lite installato grazie al ...