Vlahovic alla Juve, accordo raggiunto con la Fiorentina (Di martedì 25 gennaio 2022) Quello che sembrava impossibile si sta per realizzare. Dusan Vlahovic è virtualmente un nuovo giocatore della Juventus . Le due società hanno sostanzialmente trovato l'intesa sulla base di 67 milioni ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Quello che sembrava impossibile si sta per realizzare. Dusanè virtualmente un nuovo giocatore dellantus . Le due società hanno sostanzialmente trovato l'intesa sulla base di 67 milioni ...

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - GoalItalia : Vlahovic alla Juve può diventare concretamente realtà: ecco cosa sta succedendo ???? [?? @romeoagresti] - SPalermo91 : RT @marcoconterio: ???? Non solo Dusan Vlahovic alla #Juventus: si sta per concretizzare l'addio di Sofyan Amrabat alla #Fiorentina verso il… - MissSmi38523209 : Innanzitutto bisogna fare i complimenti alla Società Vlahovic alla Juve -