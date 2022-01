Uomini e Donne | scontro di fuoco tra Gemma Galgani e Tina

(Di martedì 25 gennaio 2022)duramente offesa daCipollari: ecco le parole al veleno dell’opinionista dicompie gli anniLa prima puntata settimanale è iniziata con i festeggiamenti del compleanno di. La dama settantenne, ha compiuto gli anni e ovviamente non poteva non mancare un pensiero da parte diCipollari. L’opinionista, infatti, ha prima fatto entrare nello studio un tavolo con una torta fatta di carta igienica, e successivamente ha letto il biglietto di auguri pieno di parole al veleno nei confronti della torinese.Cipollari ha fatto anche un regalo ache ovviamente non ha gradito. Andiamo a vedere insieme di ...

Advertising

matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - matteosalvinimi : Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il Centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell’intere… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - elysiante : RT @puffettaceleste: questi convinti di aver fatto scacco matto mi spezzano, mica riflettono sul fatto che se venivano mandati in guerra gl… - Atypicamente_ : Quando vedo foto di donne e uomini nudi o seminudi mi chiedo: “Ma perché?” -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

'Sono stati registrati otto decessi, duesulla trentina, quattrosulla trentina, un bambino, una persona portata via dalla famiglia', riferisce un rapporto del ministero della Salute ...Tina Cipollari ha manifestato, da sempre, una certa insofferenza per la presenza di Gemma Galgani nello studio di, e non si lascerà di certo addolcire dai festeggiamenti per il compleanno della dama torinese . Dopo aver letto la durissima lettera che la verace opinionista ha dedicato a Gemma, ...Lo studio ha anche rivelato che le donne sono tendenzialmente meno felici degli uomini. Da uno studio condotto dal Gruppo AXA in diversi Paesi nell’autunno del 2021 è emerso che il 27 per cento dei ...Gf Vip, il concorrente preferito della puntata del 24 gennaio 2022 è stato di nuovo Kabir Bedi, seguito da Soleil Sorge e Federica Calemme.