(Di martedì 25 gennaio 2022) . L’, che si chiama Benjamin Brière e ha 36, era stato arrestato nel maggio del 2020 mentre si trovava in Iran per motivi turistici:

Advertising

serenel14278447 : RT @ilpost: Un tribunale iraniano ha condannato un uomo francese a 8 anni di carcere per spionaggio - ilpost : Un tribunale iraniano ha condannato un uomo francese a 8 anni di carcere per spionaggio - Agenpress : Iran. Attivista diritti umani Narges Mohammadi condannata a 8 anni e 70 frustrate -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale iraniano

Agenzia ANSA

Il cittadino francese Benjamin Brière è stato condannato da una 8 anni di reclusione per "spionaggio". Lo fa sapere il suo legale, Philippe Valent, che ha definito il processo "una farsa". .Apple Daily, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - Unha condannato la principale attivista per i diritti umani ...Un tribunale iraniano ha condannato un uomo francese a 8 anni di carcere per spionaggio. L’uomo, che si chiama Benjamin Brière e ha 36 anni, era stato arrestato nel maggio del 2020 mentre si trovava ...L'uomo, in sciopero della fame, aveva utilizzato un drone effettuare per delle riprese alla frontiera con il Turkmenistan. Per Parigi è un ricatto all'Occidente sul nucleare ...