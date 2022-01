Ucraina, sanzioni Usa per blocco globale export russo ed espulsioni diplomatici (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – blocco globale dell’export di materie prime. E’ questa la punizione “rapida e seria” che Washington infliggerebbe a Mosca in caso di un’invasione russa dell’Ucraina. Le sanzioni Usa, secondo alcuni dettagli fatti trapelare ai media, prenderebbero di mira le esportazioni di petrolio, gas e di altre materie prime che sono alla base dell’economia russa. La bozza del piano, della quale dà conto la Bild, prevederebbe che gli Stati Uniti e i loro alleati impediscano le esportazioni di Mosca a livello globale, causando all’economia russa un danno di oltre 50 miliardi di euro. Le sanzioni prevederebbero anche lo stop alle esportazioni di armi russe e l’espulsione dei diplomatici di Mosca, per compromettere le attività dell’intelligence russa. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) –dell’di materie prime. E’ questa la punizione “rapida e seria” che Washington infliggerebbe a Mosca in caso di un’invasione russa dell’. LeUsa, secondo alcuni dettagli fatti trapelare ai media, prenderebbero di mira le esportazioni di petrolio, gas e di altre materie prime che sono alla base dell’economia russa. La bozza del piano, della quale dà conto la Bild, prevederebbe che gli Stati Uniti e i loro alleati impediscano le esportazioni di Mosca a livello, causando all’economia russa un danno di oltre 50 miliardi di euro. Leprevederebbero anche lo stop alle esportazioni di armi russe e l’espulsione deidi Mosca, per compromettere le attività dell’intelligence russa. ...

