Tra gaffe e svarioni: chi sono i tre “patrioti” proposti dalla destra per il Quirinale (Di martedì 25 gennaio 2022) dalla conferenza stampa nell’Auletta di gruppo per la presentazione dei nomi del centrodestra per il Colle sono emerse tre personalità che Salvini, Meloni e Berlusconi proveranno a proporre al centrosinistra per un accordo: sono l’ex senatore di FI e Presidente del Senato nella XIV Legislatura Marcello Pera, dell’assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti e di Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto della Procura di Venezia. “Nessuno di loro – ha detto Salvini – ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti”. Nomi che per la coalizione a trazione leghista sono autorevoli al punto da poter mettere tutti d’accordo, ma che nei fatti vantano un passato di opinioni inaccettabili per qualcuno che intenda ricoprire la più alta carica dello Stato. Marcello Pera e la paura per ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022)conferenza stampa nell’Auletta di gruppo per la presentazione dei nomi del centroper il Colleemerse tre personalità che Salvini, Meloni e Berlusconi proveranno a proporre al centrosinistra per un accordo:l’ex senatore di FI e Presidente del Senato nella XIV Legislatura Marcello Pera, dell’assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti e di Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto della Procura di Venezia. “Nessuno di loro – ha detto Salvini – ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti”. Nomi che per la coalizione a trazione leghistaautorevoli al punto da poter mettere tutti d’accordo, ma che nei fatti vantano un passato di opinioni inaccettabili per qualcuno che intenda ricoprire la più alta carica dello Stato. Marcello Pera e la paura per ...

