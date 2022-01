Terracina | tutti positivi nella famiglia no vax che piange la morte per Covid di un 28enne

(Di martedì 25 gennaio 2022)– Qualche giorno fa undiè morto a causa di un’embolia polmonare dovuta al(leggi qui). Una tragedia che ha colpito unadella cittadina pontinaquale si sommano altre situazioni critiche dovute sempre al contagio da. A essere stati contagiati dal virus sono anche il padre del, attualmente ricoverato all’Umberto I, le cui condizioni sono state definite dai sanitari critiche e sarebbero risultatianche la mamma, il fratello e la fidanzata. Del nucleo familiare sembra che nessuno si sia sottoposto a vaccino anti-. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

Advertising

RadiOndaBlu : Terracina. PUMS. Zappone: “Momento importante di apertura alla partecipazione di tutti” - IamLiuk : @ilpresidenthe Lo sanno tutti che a Terracina il casco non lo usano - AngelaLafleur12 : RT @Massimi80722906: Buon pomeriggio a tutti da Terracina da Max - SandriUmberto : @carettamc11 @FratellidItalia E ma qualche spiegazione la dovete dare pure voi ogni tanto, perché se continuate cos… - Massimi80722906 : Buon pomeriggio a tutti da Terracina da Max -

Ultime Notizie dalla rete : Terracina tutti

Hannola polmonite. Soltanto la compagna del 27enne è stata ricoverata in condizioni leggermente migliori. Il 28enne, Luigi Cossellu, originario di, si era presentato al pronto ...nella stiva di un vecchio mercantile in condizioni disumane, partiti per un viaggio di sola ... Lì vi avrebbe trovato altri sopravvissuti tra cui Primo Levi e Piero, e la luce in fondo ...Il 28enne di Terracina era deceduto dopo essersi strappato il supporto per l'ossigeno. Grave anche il padre, anche lui non vaccinato ...Terracina dice addio a Cesareo Legge, venuto a mancare all'età di 95 anni. Una scomparsa che toglie alla città figura di riferimento della cultura ...