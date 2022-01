Tennis: Berrettini, 'è stata una grande battaglia, sono felicissimo e domani tifo Sinner' (Di martedì 25 gennaio 2022) Melbourne, 25 gen. -(Adnkronos) - "E' stata un'altra grandissima battaglia, ed anche stavolta ce l'ho fatta. Nel terzo set pensavo di avere la partita in mano e poi mi sono ritrovato al quinto.... A quel punto ho dato davvero tutto quello che avevo, ho colpito più forte che potevo, ho chiesto al mio corpo uno sforzo supplementare. E sono felicissimo". Queste le parole di Matteo Berrettini a caldo dopo il successo al 5° set su Gael Monfils che lo proietta in semifinale all'Australian Open. "Ripeto al terzo set non ho sfruttato un paio di palle-break ed avete visto quello che è successo: il Tennis è così -aggiunge il 25enne romano, numero 7 del mondo-. Anche a New York nel 2019 superai Gael e poi incontrai Rafa. Stavolta pure lui ha giocato cinque set e dovrà riposarsi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Melbourne, 25 gen. -(Adnkronos) - "E'un'altra grandissima, ed anche stavolta ce l'ho fatta. Nel terzo set pensavo di avere la partita in mano e poi miritrovato al quinto.... A quel punto ho dato davvero tutto quello che avevo, ho colpito più forte che potevo, ho chiesto al mio corpo uno sforzo supplementare. E". Queste le parole di Matteoa caldo dopo il successo al 5° set su Gael Monfils che lo proietta in semifinale all'Australian Open. "Ripeto al terzo set non ho sfruttato un paio di palle-break ed avete visto quello che è successo: ilè così -aggiunge il 25enne romano, numero 7 del mondo-. Anche a New York nel 2019 superai Gael e poi incontrai Rafa. Stavolta pure lui ha giocato cinque set e dovrà riposarsi, ...

