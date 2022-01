Teatro | al Tram diventa protagonista la musica | “Indifferentemente” porta sul palco voci e suoni del Sud

(Di martedì 25 gennaio 2022)aldi Napoli: e non unaqualunque, ma melodie eche raccontano secoli di tradizione campana. Da venerdì 28 a domenica 30 gennaio nella sala di via Port’Alba va in scena “”, excursus ideato da Laura Cuomo, cantante e ricercatrice vocale, con la collaborazione di Francesco Luongo. Con loro, sul, Angelo Plaitano e Daniela Dentato per una combinazione unica di vocalità che Laura Cuomo ha voluto mettere insieme e che ha visto il debutto lo scorso dicembre. Ora ilaccoglie questo articolato repertorio, studiato secondo la logica di 4differenti e un accompagnamento strumentale minimale, solo chitarra e tamburo. “Il concerto ...

Advertising

CulturaSpettac3 : 'Indifferentemente', dal 28 al 30 gennaio 2022 al Teatro Tram di Napoli - - cronachecampane : 'Indifferentemente' al Teatro Tram #indifferentemente #teatrotram #UltimeNotizie #vocidelsud - Il_Mezzogiorno : Al Teatro Tram diventa protagonista la musica: da venerdì “Indifferentemente” porta sul palco voci e suoni del Sud - germanshepard8 : #21gennaio 1949. Per la regia di Luchino Visconti e con Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e Rina Morelli debut… - SoloLibri : Un tram che si chiama Desiderio: il dramma immortale di Tennessee Williams: ?? @emmabaccaglio @Einaudieditore… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Tram

ExPartibus

Ma la strada ormai attira sempre di più i balordi e diventadi ogni genere di illegalità. ... La ragazza è riuscita ad allontanarsi e a salire a bordo del3, sempre seguita dal 45enne. ...Pochi istanti dopo, però, ilè stato bloccato da una volante, allertata proprio dalla vittima. ... La scorsa settimana un'altra ragazza era stata pesantemente molestata sempre in Duomo, già...Musica protagonista al Teatro Tram di Napoli: e non una musica qualunque, ma melodie e suoni che raccontano secoli di tradizione campana. Da venerdì 28 a domenica 30 gennaio nella sala di via Port’Alb ...Musica protagonista al Teatro TRAM di Napoli: e non una musica qualunque, ma melodie e suoni che raccontano secoli di tradizione campana. Da venerdì 28 a domenica 30 gennaio nella sala di via Port’Alb ...