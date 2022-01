Scuola, con il Covid i licei brevi non decollano (Di martedì 25 gennaio 2022) Il progetto è stato lanciato lo scorso 7 dicembre dal ministro Bianchi ma le candidature degli istituti arrivate il 4 gennaio sono state poche. Giannelli (Anp): "Finché dovremo gestire quarantene e tracciamento, non ci sarà né tempo né voglia di occuparsi di altro" Leggi su repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) Il progetto è stato lanciato lo scorso 7 dicembre dal ministro Bianchi ma le candidature degli istituti arrivate il 4 gennaio sono state poche. Giannelli (Anp): "Finché dovremo gestire quarantene e tracciamento, non ci sarà né tempo né voglia di occuparsi di altro"

Advertising

ItaliaViva : La scuola deve restare aperta. Punto. Ha ragione il Presidente Draghi e siamo d'accordo con lui. Ne va della salute… - Ettore_Rosato : Sulla #scuola si è fatto allarmismo. I catastrofisti avrebbero voluto tenerla chiusa con conseguenze disastrose per… - borghi_claudio : Fra poco la solita 'scuola di magia' su @RadioRPL da oggi con il nuovo nome #RadioLibertà - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @danieledv79: Non riuscite proprio a capire che il pcto non è tempo sottratto alla scuola, ma una componente della programmazione metten… - grimmo78 : RT @mazzeoantonio: Altra pessima notizia dal mondo della #scuola. Al via i Licei TED per la 'transizione ecologica e digitale'. Insegnerann… -