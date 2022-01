Rovella alla Juventus, Allegri ha deciso: “Prenderà il suo posto” (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juventus, in questa stagione, ha molti problemi a centrocampo; gli ultimi giorni di mercato potrebbero, però, cambiare le cose. Rovella, attualmente in forza al Genoa, è il profilo individuato dalla Juventus per migliorare la situazione del centrocampo bianconero, reparto dove Allegri ha assolutamente bisogno di rinforzi. Il ritorno dal prestito per cambiare la situazione del centrocampo bianconero; la Juventus ha le idee piuttosto chiare su come intervenire sul mercato in questi ultimi giorni di sessione invernale. Viste le difficoltà nel portare a Torino profili come Zakaria e Kamara, la soluzione trovata dalla dirigenza juventina è quella di richiamare dal prestito, in anticipo, Nicolò Rovella. Giocatore giovane ma che, al Genoa, sta dimostrando ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) La, in questa stagione, ha molti problemi a centrocampo; gli ultimi giorni di mercato potrebbero, però, cambiare le cose., attualmente in forza al Genoa, è il profilo individuato dper migliorare la situazione del centrocampo bianconero, reparto doveha assolutamente bisogno di rinforzi. Il ritorno dal prestito per cambiare la situazione del centrocampo bianconero; laha le idee piuttosto chiare su come intervenire sul mercato in questi ultimi giorni di sessione invernale. Viste le difficoltà nel portare a Torino profili come Zakaria e Kamara, la soluzione trovata ddirigenza juventina è quella di richiamare dal prestito, in anticipo, Nicolò. Giocatore giovane ma che, al Genoa, sta dimostrando ...

