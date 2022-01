Romeo Lega | Salvini presenta oggi rosa candidati centrodestra

Advertising

MichelaGenoves3 : RT @lupovittorio42: #Salvini: la #Lega vigilerà sui soldi che arriveranno dall'Europa. #Bossi truffa. #Siri Bancarotta. #Cota peculato. #Ro… - LuigiF97101292 : RT @PraesesMundi: #Romeo (Lega) - Meglio #Draghi resti PdC - TonusAldo : RT @Lega_Senato: ??#Romeo: “Questa mattina conferenza stampa presso il gazebo Lega al mercato di Monza per presentare le proposte della Leg… - Giusepp60921070 : RT @lupovittorio42: #Salvini: la #Lega vigilerà sui soldi che arriveranno dall'Europa. #Bossi truffa. #Siri Bancarotta. #Cota peculato. #Ro… - Tutto_SerieB : RT @LRVicenza: ?? Lo #StartingXI Biancorosso per la ventesima sfida di Campionato @Lega_B ?? @LRVicenza ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo Lega

Tiscali.it

"Oggi da Matteo Salvini verrà fatta una rosa di nomi di alto profilo" del centrodestra per il Quirinale. Lo ha affermato, fra l'altro, il presidente dei senatori dellaMassimiliano, collegato con la trasmissione di Rai3 Agorà, poco prima della riunione con Salvini dei grandi elettori del Carroccio."Sono nomi - ha aggiunto- che certamente poi ...I dubbi di Salvini trovano riscontro in quel che raccontano in Transatlantico ai deputati dellai due capigruppo, Riccardo Molinari e Massimiliano. Giancarlo Giorgetti misura invece le ...Annuncio vendita Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 200 CV AT8 Sprint nuova a Coccaglio, Brescia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Salvini vede Letta, poi Conte. Renzi: «Non vedo Mattarella bis». Il premier in azione, a colloquio con il segretario del Pd e con il leader della Lega ...