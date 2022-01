Rabiot lascia la Juventus? Il sostituto arriva dalla Serie A (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juventus si sta scatenando in questa ultima settima di mercato; dopo Vlahovic, i bianconeri sono vicini anche ad un centrocampista. Nandez, altro colpo di mercato della Juventus; la società bianconera ha scelto il centrocampista per rinforzare la rosa di Allegri in un reparto che, da inizio stagione, ha mostrato evidenti limiti. Getty ImagesLa Juventus si prepara a chiudere il mercato in entrata con l’arrivo di Nandez, centrocampista in forza al Cagliari. Il tecnico bianconero sono mesi che chiedeva alla società un rinforzo in mezzo al campo, un giocatore in grado di abbinare forza fisica alla capacità di arrivare con costanza in area avversaria. Caratteristiche che, ad inizio stagione, dovevano essere di Rabiot; il centrocampista francese, arrivato a parametro zero, non è mai ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Lasi sta scatenando in questa ultima settima di mercato; dopo Vlahovic, i bianconeri sono vicini anche ad un centrocampista. Nandez, altro colpo di mercato della; la società bianconera ha scelto il centrocampista per rinforzare la rosa di Allegri in un reparto che, da inizio stagione, ha mostrato evidenti limiti. Getty ImagesLasi prepara a chiudere il mercato in entrata con l’arrivo di Nandez, centrocampista in forza al Cagliari. Il tecnico bianconero sono mesi che chiedeva alla società un rinforzo in mezzo al campo, un giocatore in grado di abbinare forza fisica alla capacità dire con costanza in area avversaria. Caratteristiche che, ad inizio stagione, dovevano essere di; il centrocampista francese,to a parametro zero, non è mai ...

