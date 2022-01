Quirinale, prima mossa centrodestra: rosa a tre petali in campo. Fumata nera anche secondo scrutinio (Di martedì 25 gennaio 2022) Solo tre petali, quelli di Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Il centrodestra avanza la sua rosa, o forse il primo strato del "carciofo", e protegge al momento Elisabetta Casellati. Prevedibilmente arriva la bocciatura del centrosinistra, con il rilancio di un tavolo di negoziazione. Controproposta cui per stasera il centrodestra non intende replicare. Per ora la linea è ancora quella di minacciare la forzatura: "Cosa hanno che non vanno questi nomi? Ce lo dicano...", replicano per ora fonti parlamentari del centrodestra, soprattutto tra chi ha interesse a forzare la situazione. Una strategia da subito fatta circolare in Transatlantico, con il tam tam che accreditava l'intenzione di forzare già alla quarta votazione sul nome della presidente del Senato, provand a catalizzare così tutto il ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 25 gennaio 2022) Solo tre, quelli di Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Ilavanza la sua, o forse il primo strato del "carciofo", e protegge al momento Elisabetta Casellati. Prevedibilmente arriva la bocciatura del centrosinistra, con il rilancio di un tavolo di negoziazione. Controproposta cui per stasera ilnon intende replicare. Per ora la linea è ancora quella di minacciare la forzatura: "Cosa hanno che non vanno questi nomi? Ce lo dicano...", replicano per ora fonti parlamentari del, soprattutto tra chi ha interesse a forzare la situazione. Una strategia da subito fatta circolare in Transatlantico, con il tam tam che accreditava l'intenzione di forzare già alla quarta votazione sul nome della presidente del Senato, provand a catalizzare così tutto il ...

