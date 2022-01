"Presidente a maggioranza, poi giù tutto". Clamorose indiscrezioni dalle Sacre stanze: "Ecco la tentazione del centrodestra" | Video (Di martedì 25 gennaio 2022) "Una discesa agli inferi". Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, considera la seconda giornata di votazioni per il Quirinale "ancora peggio" della prima interlocutoria giornata. Il premier Mario Draghi aveva preso una iniziativa politica, auto-candidandosi e incontrando Matteo Salvini. La situazione sembrava sbloccata, ma poi le cose con Salvini e con i 5 Stelle non sembrano andate bene e la cavalcata verso il Colle si è bruscamente interrotta. "Se chiedi a questo Presidente del Consiglio di restare dove sta a condizione di cambiare tutta la squadra dei ministri, ci sta che lui ti dica 'io pongo le mie condizioni e a queste io non ci sto'. Oggi - spiega il direttore della Stampa - Draghi è in congelatore e si è andati al muro contro muro. L'impressione è che da questa impasse non si esca se non al prezzo di sfasciare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) "Una discesa agli inferi". Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, considera la seconda giornata di votazioni per il Quirinale "ancora peggio" della prima interlocutoria giornata. Il premier Mario Draghi aveva preso una iniziativa politica, auto-candidandosi e incontrando Matteo Salvini. La situazione sembrava sbloccata, ma poi le cose con Salvini e con i 5 Stelle non sembrano andate bene e la cavalcata verso il Colle si è bruscamente interrotta. "Se chiedi a questodel Consiglio di restare dove sta a condizione di cambiare tutta la squadra dei ministri, ci sta che lui ti dica 'io pongo le mie condizioni e a queste io non ci sto'. Oggi - spiega il direttore della Stampa - Draghi è in congelatore e si è andati al muro contro muro. L'impressione è che da questa impasse non si esca se non al prezzo di sfasciare ...

Advertising

Maumol : Quirinale, senza un accordo sul presidente la maggioranza non esiste e il governo Draghi è a rischio dimissioni - LegaSalvini : Riccardo Molinari: La maggioranza relativa dei grandi elettori appartiene allo schieramento di centrodestra, per qu… - LegaSalvini : Lorenzo Fontana: Il centrodestra è maggioranza nel Paese, di conseguenza ci aspettiamo che il prossimo Presidente d… - Aurora_Deiana_ : Dai che il desiderio che il nuovo presidente della Repubblica sia una donna si sta per avverare. Primo scrutinio. M… - Gio2020Gio : @Marilena0407 @TeresaBellanova Infatti Il presidente Conte si è dimesso!Aveva avuto la fiducia con maggioranza alla… -