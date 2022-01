No, la polizia metropolitana del Regno Unito non sta indagando su reati «correlati al vaccino» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 12 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che la polizia metropolitana del Regno Unito avrebbe avviato «un’indagine importante sui reati aziendali correlati al vaccino a mRna e minacce per la salute pubblica». Si tratta di una notizia falsa. Contattata dai colleghi inglesi di Full Fact, la polizia metropolitana del Regno Unito ha smentito la notizia. Un portavoce delle forze dell’ordine ha chiarito al sito di fact-checking che il 20 dicembre 2021 sono stati presentati una serie di documenti in una stazione di polizia di Londra a sostegno di accuse di reati legati al programma di vaccinazione del Regno ... Leggi su facta.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 12 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che ladelavrebbe avviato «un’indagine importante suiaziendaliala mRna e minacce per la salute pubblica». Si tratta di una notizia falsa. Contattata dai colleghi inglesi di Full Fact, ladelha smentito la notizia. Un portavoce delle forze dell’ordine ha chiarito al sito di fact-checking che il 20 dicembre 2021 sono stati presentati una serie di documenti in una stazione didi Londra a sostegno di accuse dilegati al programma di vaccinazione del...

