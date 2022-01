'ndrangheta, Dia sequestra 8 società a imprenditore del Comasco (Di martedì 25 gennaio 2022) Otto società con sede legale a Milano, Roma e Canton Ticino, attive nel campo del settore delle scommesse e lotterie, sono state sequestrate dalla Dia a un imprenditore di origine calabrese e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Ottocon sede legale a Milano, Roma e Canton Ticino, attive nel campo del settore delle scommesse e lotterie, sono statete dalla Dia a undi origine calabrese e ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: 'Ndrangheta: sequestrati conti e quote societarie a pregiudicato del comasco - CN24_tv : Presunto socio occulto della ‘ndrangheta: sequestrate aziende in Italia e Svizzera ?? QUI ?? - Affaritaliani : 'Ndrangheta: sequestrati conti e quote societarie a pregiudicato del comasco - controradio : Rifiuti e 'ndrangheta in Toscana: sequestro di 5 mln a imprenditore - massacittacom : 'Ndrangheta in Toscana, sequestrati 5 milioni a imprenditore calabrese - TGR Toscana -