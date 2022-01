Mercato in anticipo del Napoli: Frattesi nel mirino di Giuntoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Il calcioMercato del Napoli guarda al futuro a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, finito nel mirino di Cristiano Giuntoli. Il 22enne piace moltissimo alla società azzurra, sempre alla ricerca di giovani talenti, così si è messa sulle tracce di Frattesi. Ma Giuntoli ha fatto di più, è andato a guardare dal vivo Sassuolo-Verona, partita in cui c’erano molti giocatori interessanti. La mossa del direttore sportivo del Napoli non può passare sotto traccia, perché oramai le partite si possono vedere facilmente dalla tv, quindi se si decide di muoversi è perché si vuole approfondire la conoscenza di un giocatore e magari cominciare a tessere qualche tela. Giuntoli ha visionato Ivan Ilic in Sasuolo-Verona.Napoli ... Leggi su napolipiu (Di martedì 25 gennaio 2022) Il calciodelguarda al futuro a Davide, centrocampista del Sassuolo, finito neldi Cristiano. Il 22enne piace moltissimo alla società azzurra, sempre alla ricerca di giovani talenti, così si è messa sulle tracce di. Maha fatto di più, è andato a guardare dal vivo Sassuolo-Verona, partita in cui c’erano molti giocatori interessanti. La mossa del direttore sportivo delnon può passare sotto traccia, perché oramai le partite si possono vedere facilmente dalla tv, quindi se si decide di muoversi è perché si vuole approfondire la conoscenza di un giocatore e magari cominciare a tessere qualche tela.ha visionato Ivan Ilic in Sasuolo-Verona....

