Meduza a Sanremo 2022 | quando li vedremo al Festival

Meduza a Sanremo 2022: si aggiunge un altro ospite musicale al Festival numero 72. Il trio di producer italiani vanta 8 miliardi di stream ed è tra gli ultimi ospiti annunciati da Amadeus per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Già nota la serata che li vedrà tra i protagonisti: la prima, quella di martedì 1 febbraio. Sono Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio i Meduza: si sono imposti sulla scena internazionale collezionando centinaia di certificazioni oltre ad un tour mondiale con 15 date sold out solo negli Stati Uniti. Proprio il loro successo al di fuori dei confini italiani li porta ad essere classificati tra gli ospiti internazionali del Festival. I Meduza approdano per la prima volta a ...

