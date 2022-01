Le cause del disagio urbano, spiegate da un architetto (Di martedì 25 gennaio 2022) Prima di concludere questo viaggio nel bene e nel male della città voglio proporre un’altra riflessione. I centri urbani sono da qualche decennio altrettante totalità periferiche, nel senso che il centro storico, quasi sempre straordinario, è dimensionalmente come il piccolo seme di un frutto sempre più grande. Un seme, come a Roma, le cui complesse funzioni sono state, negli ultimi anni, ridotte di numero e tipi. Come è accaduto in molte altre città, oggi il centro storico della capitale si è in gran parte trasformato in un tentacolare shopping mall a cielo aperto nel quale sono rimasti qualche museo e la città «politica», mentre la grande vitalità della cultura, del molteplice lavoro artigianale, del commercio minuto, delle attività e delle abitudini che lo alimentavano è andata perduta. Nel frattempo la periferia ha raggiunto, e non solo a Roma, livelli non più tollerabili di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) Prima di concludere questo viaggio nel bene e nel male della città voglio proporre un’altra riflessione. I centri urbani sono da qualche decennio altrettante totalità periferiche, nel senso che il centro storico, quasi sempre straordinario, è dimensionalmente come il piccolo seme di un frutto sempre più grande. Un seme, come a Roma, le cui complesse funzioni sono state, negli ultimi anni, ridotte di numero e tipi. Come è accaduto in molte altre città, oggi il centro storico della capitale si è in gran parte trasformato in un tentacolare shopping mall a cielo aperto nel quale sono rimasti qualche museo e la città «politica», mentre la grande vitalità della cultura, del molteplice lavoro artigianale, del commercio minuto, delle attività e delle abitudini che lo alimentavano è andata perduta. Nel frattempo la periferia ha raggiunto, e non solo a Roma, livelli non più tollerabili di ...

