La strategia di Lufthansa: ecco perché vuole ITA

Lufthansa sarebbe interessata a entrare in ITA con MSC perché l'Italia è «il principale mercato europeo in cui il gruppo non ha una controllata». E' quanto afferma il quotidiano prestigioso quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, ricordando che Lufthansa ha «sempre rifiutato» un coinvolgimento in Alitalia per «il rischio finanziario troppo elevato». La situazione è cambiata

