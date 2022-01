La sopravvissuta ad Auschwitz Tatiana Bucci | ' Offesa dai no - vax che usano la stella di David'

(Di martedì 25 gennaio 2022) Parole chiare contro I no - vax. 'I no vax non conoscono il significato di quel simbolo. Ladisignificò la privazione vera della libertà, per noi ebrei. Mi offende profondamente che la ...

Così Tatiana Bucci ,da bambina allo sterminio di- Birkenau insieme alla sorella Andra, parla di chi ha indossato la stella di David nelle piazze 'no vax', in un'intervista ...L'attivista e scrittrice polacca Lidia Maksymowicz ospite a Oggi è un altro giorno . La superstite dell'Olocausto,al campo di sterminio di- Birkenau, ha ripercorso la sua storia nel salotto di Serena Bortone: "Io all'epoca non mi rendevo conto di dove mi trovato e quale sorte mi sarebbe ...Sami Modiano è uno dei sopravvissuti all'Olocausto: la sua storia terribile e la testimonianza dell'orrore nazista ...La testimone della Shoah: " "I no vax non conoscono il significato di quel simbolo. La stella di David significò la privazione vera della libertà, per noi ebrei. Mi offende profondamente che la indoss ...