Javier Bardem ha festeggiato il compleanno di Daniel Craig uscendo da una torta vestito da Bond girl (Di martedì 25 gennaio 2022) compleanno goliardico per Daniel Craig, celebrato dal collega Javier Bardem che è uscito da una torta vestito da Bond girl per cantargli 'Happy Birthday'. Daniel Craig e Javier Bardem sono diventati grandi amici durante la realizzazione di Skyfall, nel 2012. Tanto amici che Bardem una volta ha celebrato il compleanno del collega inglese saltando fuori da una torta travestito da Bond girl. I due attori hanno rivelato l'episodio durante una sessione di Variety's Actors on Actors, presentato da Amazon Studios. I compleanni di Daniel Craig ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)goliardico per, celebrato dal collegache è uscito da unadaper cantargli 'Happy Birthday'.sono diventati grandi amici durante la realizzazione di Skyfall, nel 2012. Tanto amici cheuna volta ha celebrato ildel collega inglese saltando fuori da unatrada. I due attori hanno rivelato l'episodio durante una sessione di Variety's Actors on Actors, presentato da Amazon Studios. I compleanni di...

Advertising

bianca_log : Scusate ma anche io voglio Javier Bardem così - takemetoleeyum : questa sera tutte le mie daddy issues sono per Javier Bardem - preposizionefra : Mi troverò javier bardem dietro di me pronto a trucidarmi insieme alla massa di gente indignata, ma non mi pento di… - OnaddeJR : poche persone invidio come Javier Bardem nel film con Penelope Cruz, Scarlett Johansson e Rebecca Hall - Think_movies : “Being the Ricardos”: la sceneggiatura completa del biopic diretto Aaron Sorkin con Nicole Kidman e Javier Bardem… -