InvestiRe Sgr | operazione immobiliare ad Afragola | rilevato lo stabilimento della Leroy Merlin

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lcn Capital Partners, con il supporto diSgr (Gruppo Banca Finnat) “ha completato l’acquisizione di un immobile a uso retail sito in provincia di Napoli, ad”. E’ quanto si legge in una nota diffusa daSGR, uno dei leader del mercatoitaliano, con circa 7 miliardi di euro di immobili in gestione. “Distribuito su circa 12.500 mq di superficie commerciale, l’asset è locato a, leader di mercato nel segmento del bricolage e fai-da-te, ed è ubicato all’interno di un parco commerciale sito nei pressi di un importante snodo autostradalecittà di Napoli. La posizione strategica dell’immobile, punto vendita di riferimento dell’intera città di Napoli, permette di raggiungere un vastissimo bacino di utenza, che si ...

Advertising

AcomeA_SGR : Vi aspettiamo domani, martedì 18 ore 12:00, alla #Diretta #Mercati 'Il nuovo mondo dei #bond: posizionamento #fondi… -

Ultime Notizie dalla rete : InvestiRe Sgr

Il Denaro

... da nutrire con i fondi del Pnrr "che riportano la città asu se stessa, dopo anni di ... una società di private equity inglese, ha acquistato da Generali Real Estateil civico 21, per ...Vertis,attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital, a pochi mesi dal primo ... sia per la selezione delle startup e delle pmi innovative ad alto potenziale in cui, ...Lcn Capital Partners, con il supporto di InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat) “ha completato l’acquisizione di un immobile a uso retail sito in provincia di Napoli, ad Afragola”. E’ quanto si legge in ...Lcn Capital Partners, con il supporto di InvestiRE SGR (Gruppo Banca Finnat), ha recentemente completato l'acquisizione di un immobile a uso retail sito in provincia di Napoli, ad Afragola. Lo si legg ...