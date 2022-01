Indonesia, scontri in Papua occidentale tra gruppi rivali: nightclub va a fuoco, almeno 18 morti (Di martedì 25 gennaio 2022) almeno 18 persone sono state uccise negli scontri tra due gruppi nella città di Sorong, nella provincia Indonesiana di Papua occidentale, secondo quanto riferito dalla polizia. 'Lo scontro è scoppiato ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022)18 persone sono state uccise neglitra duenella città di Sorong, nella provinciana di, secondo quanto riferito dalla polizia. 'Lo scontro è scoppiato ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Indonesia, scontri in Papua occidentale tra gruppi rivali: nightclub va a fuoco, almeno 18 morti - leggoit : Indonesia, scontri in Papua occidentale tra gruppi rivali: nightclub va a fuoco, almeno 18 morti - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, scontri in Papua occidentale: almeno 18 morti #papuaoccidentale #arynyotosetiawan #sorong - enricofrasca3 : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, scontri in Papua occidentale: almeno 18 morti #papuaoccidentale #arynyotosetiawan #sorong - MediasetTgcom24 : Indonesia, scontri in Papua occidentale: almeno 18 morti #papuaoccidentale #arynyotosetiawan #sorong… -