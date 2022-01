Il momento in cui è stato votato Amadeus per il Quirinale | VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel mare magnum delle schede bianche, come da programma, nel corso della prima chiamata per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il presidente della Camera Roberto Fico si è trovato a leggere dei nomi su quei bigliettini inseriti dai grandi elettori nelle urne di Montecitorio che nulla hanno a che vedere con il prossimo Capo dello stato. E qualche bontempone, vista la fase di stallo in cui si trova il dibattito partitico per la partita del Colle, ha deciso si proporre il nome di Amadeus al Quirinale. Ho creduto in un sogno: Amedeo Rita Sebastiani detto Amadeus al #Quirinale.#Sanremo2022 #Quirinale2022 pic.twitter.com/QpjCjI2f4i — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) January 24, 2022 Amadeus al Quirinale, il Grande Elettore che lo ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel mare magnum delle schede bianche, come da programma, nel corso della prima chiamata per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il presidente della Camera Roberto Fico si è trovato a leggere dei nomi su quei bigliettini inseriti dai grandi elettori nelle urne di Montecitorio che nulla hanno a che vedere con il prossimo Capo dello. E qualche bontempone, vista la fase di stallo in cui si trova il dibattito partitico per la partita del Colle, ha deciso si proporre il nome dial. Ho creduto in un sogno: Amedeo Rita Sebastiani dettoal #.#Sanremo2022 #2022 pic.twitter.com/QpjCjI2f4i — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) January 24, 2022al, il Grande Elettore che lo ha ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Il GF ha due tipi di spettatori. Quelli che lo vivono come un momento di svago e leggerezza da cui ti aspetti evasi… - _Morik92_ : Già ad ottobre, come raccontato, c'erano spifferi di intesa raggiunta tra #Juve ed entourage di #Vlahovic a 6mln pe… - GrandeFratello : Un uomo straordinario che ha cambiato la vita di Davide... in un momento in cui le difficoltà erano tante. #GFVIP - marvelousmrs18 : Ma possiamo ritornare al momento in cui Lulù nomina baru e lui dice ad Alfonso che ha bisogno di tempo? ERA TUTTO COSI BELLO AHAHHAHA #JERU - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Incendio a #Genova, il momento in cui al Liceo #Colombo scatta l'allarme: evacuato l'intero plesso scolastico, studenti e… -