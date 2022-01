Gruppo Volkswagen - Con Bosch per lo sviluppo di sistemi di guida assistita

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il, attraverso la divisione informativa Cariad, ha siglato un accordo di collaborazione con laper sviluppareavanzati di assistenza alla. La partnership è finalizzata a installare sui veicoli del costruttore tedesco, a partire dal 2023, nuove funzioni in grado di abilitare tecnologie per laautonoma di livello 2 (secondo la classificazione Sae) su strade urbane ed extraurbane e su autostrade a scorrimento veloce. Una nuova piattaforma. Le due aziende puntano anche allodidi livello 3 e non escludono la possibilità di lavorare congiuntamente su soluzioni per lacompletamente autonoma. La partnership, incentrata sulla progettazione e ingegnerizzazione di una piattaforma ...

Il automobilistico e il fornitore Bosch hanno annunciato la conclusione di una vasta partnership per lo sviluppo di sistemi di guida autonoma, con l'obiettivo di un lancio sul mercato a ... è entrata nell'era dell'auto elettrica da diverso tempo, ma i fantasmi del Dieselgate aleggiano ancora sul di Wolfsburg. Le multe appioppate dai tribunali infatti continuano, con il ... Le due aziende hanno stretto una partnership per portare nuovi Adas sui veicoli del costruttore tedesco a partire dal 2023 ...