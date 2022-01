Giorgio Manetti lapidario su Gemma Galgani: “Scandaloso proporla in tv” (Di martedì 25 gennaio 2022) A distanza di un bel po’ di tempo dalla sua uscita da Uomini e Donne, Giorgio Manetti di tanto in tanto torna a parlare del programma, con particolare attenzione a Gemma Galgani. In una recente intervista rilasciata su Nuovo Tv, infatti, il “gabbiano” è tornato ad accusare la donna definendo Scandaloso il continuo riproporla in televisione. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato. Le dure parole di Giorgio contro Gemma Giorgio Manetti si è schierato in una posizione assolutamente contrastante nei confronti di Gemma Galgani. In particolar modo, l’ex concorrente di Uomini e Donne si è scagliato contro la dama reputandola davvero ridicola. Il protagonista ha detto: “Racconta sempre ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) A distanza di un bel po’ di tempo dalla sua uscita da Uomini e Donne,di tanto in tanto torna a parlare del programma, con particolare attenzione a. In una recente intervista rilasciata su Nuovo Tv, infatti, il “gabbiano” è tornato ad accusare la donna definendoil continuo riin televisione. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato. Le dure parole dicontrosi è schierato in una posizione assolutamente contrastante nei confronti di. In particolar modo, l’ex concorrente di Uomini e Donne si è scagliato contro la dama reputandola davvero ridicola. Il protagonista ha detto: “Racconta sempre ...

