Gf Vip 6 | Alex Belli si chiama fuori dai giochi | “Non è più il mio game!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Non è più il mio”. E’ con queste parole che, nelle ultime ore, si ètodai. Al centro anche della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, per il triangolo ormai creatosi con Soleil Sorge e Delia Duran, l’attore è stato più volte rimbrottato. Anche il conduttore Alfonso Signorini lo ha messo alle strette ripetutamente. E a un certo punto, anche con toni poco pacati, lo ha invitato ad abbandonare lo studio del reality per consentirgli di lavorare serenamente. Così, da lì a poco, ecco arrivare a mezzo Twitter lo sfogo di. GAME OVER ?Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si ...