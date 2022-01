Flashdance, tutto sul film cult: anno di uscita, attori, personaggi, trama, dove vederlo in streaming, canzone testo e traduzione, Irene Cara, Elisa Toffol (Di martedì 25 gennaio 2022) Flashdance è un film cult degli anni Ottanta, una favola musicale capace di far sognare e ballare intere generazioni. Il tutto con una colonna sonora rimasta indelebilmente nella memoria e nel cuore di tutti. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità imperdibili! Leggi anche: Elisa: età, vita privata, marito, figli, malattia, altezza, canzoni, concerti, Instagram Flashdance,... Leggi su donnapop (Di martedì 25 gennaio 2022)è undegli anni Ottanta, una favola musicale capace di far sognare e ballare intere generazioni. Ilcon una colonna sonora rimasta indelebilmente nella memoria e nel cuore di tutti. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità imperdibili! Leggi anche:: età, vita privata, marito, figli, malattia, altezza, canzoni, concerti, Instagram,...

Advertising

Chiara200212 : RT @Silviiii07: Raga, con tutto il bene del mondo per Lulù ma Flashdance lo deve fare Miriana! #Gfvip - Silviiii07 : Raga, con tutto il bene del mondo per Lulù ma Flashdance lo deve fare Miriana! #Gfvip - _mmarti_ : @hermionesbrain Tra le cover c’è anche la mia canzone di Battisti preferita, Flashdance e Aretha Franklin sto già amando tutto - borraccino_ : Elisa la butta in caciara con Flashdance, AnaMena (nella grafica scritto tutto attaccato) con il suo compare in un… -