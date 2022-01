Fausta Bonino, l’infermiera assolta a Firenze: «Ho salvato vite, non le ho soppresse» (Di martedì 25 gennaio 2022) L’assoluzione, a Firenze, è la fine di un lungo incubo. Fausta Bonino, l’infermiera di Piombino (Livorno) che era accusata di aver ucciso diversi pazienti con dosi letali di eparina, è stata riconosciuta non colpevole dalla Corte d’Assise d’Appello. E al termine della lettura della sentenza, ha potuto abbracciare il figlio Andrea, medico all’ospedale del capoluogo toscano. Fausta Bonino assolta: «Ho salvato vite, non le ho soppresse» «Quell’abbraccio è stato ancora più bello della lettura della sentenza di assoluzione. Mentre piangevo, ancora frastornata, mi ha baciata e mi ha detto che era convinto che sarei stata assolta. Mi è stato sempre vicino questo figlio dottore, mi ha dato la forza, ha creduto ... Leggi su blog.libero (Di martedì 25 gennaio 2022) L’assoluzione, a, è la fine di un lungo incubo.di Piombino (Livorno) che era accusata di aver ucciso diversi pazienti con dosi letali di eparina, è stata riconosciuta non colpevole dalla Corte d’Assise d’Appello. E al termine della lettura della sentenza, ha potuto abbracciare il figlio Andrea, medico all’ospedale del capoluogo toscano.: «Ho, non le ho» «Quell’abbraccio è stato ancora più bello della lettura della sentenza di assoluzione. Mentre piangevo, ancora frastornata, mi ha baciata e mi ha detto che era convinto che sarei stata. Mi è stato sempre vicino questo figlio dottore, mi ha dato la forza, ha creduto ...

