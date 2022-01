Elisabetta Casellati non è tra i candidati del centro-destra al Quirinale. Il no alla Presidente del Senato (Di martedì 25 gennaio 2022) Elisabetta Alberti Casellati non è un nome presente nella rosa presentata oggi dagli esponenti del centro-destra. Il motivo è stato spiegato da Matteo Salvini durante la conferenza stampa, dopo aver velocemente motivato la scelta per ciascun candidato, che sono: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Con questa rosa di nomi il centro-destra ha voluto rivendicare l’avere un ruolo in questa fase delicata della Repubblica, che è l’elezione del Presidente della Repubblica. Un ruolo che è stato soprattutto ribadito nel suo discorso dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Perché Casellati non è nella rosa dei nomi Se quello di Elisabetta Alberti Casellati, attuale ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022)Albertinon è un nome presente nella rosa presentata oggi dagli esponenti del. Il motivo è stato spiegato da Matteo Salvini durante la conferenza stampa, dopo aver velocemente motivato la scelta per ciascun candidato, che sono: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Con questa rosa di nomi ilha voluto rivendicare l’avere un ruolo in questa fase delicata della Repubblica, che è l’elezione deldella Repubblica. Un ruolo che è stato soprattutto ribadito nel suo discorso dleader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Perchénon è nella rosa dei nomi Se quello diAlberti, attuale ...

