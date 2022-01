Cuchel ANC | “Inadeguata miniproroga rottmazione ter | urge intervento legislatore”

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’appello di cui si fa portavoce Marco, presidente dell’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) vuole aprire una profonda riflessione sullo stato dell’arte del fisco in Italia, soprattutto a valle della congiuntura pandemica e della mole degli aiuti di Stato. “Il DL n.146/2021 convertito, con modificazione, dalla Legge n. 215/2021 (noto come DL Fiscale, ndr) ha previsto – afferma– lo slittamento al 9 dicembre 2021 del versamento delle rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio, le cui scadenze in origine erano al 30 novembre 2021. Si è tratto di unaal 9 dicembre, termine che, per effetto della concessione del termine ulteriore di 5 giorni, ha spostato la scadenza al 14 dicembre 2021“. Quanto avvenuto, però, non basta: malgrado l’applicazione dellae del ...

Dire

Dire