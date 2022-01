Covid in Toscana: 27 morti (20 uomini e 7 donne, età media 81,9 anni), oggi 25 gennaio. E 13.810 contagi (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono 8.085 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.569 a Firenze, 698 a Prato, 740 a Pistoia, 569 a Massa Carrara, 772 a Lucca, 834 a Pisa, 539 a Livorno, 585 ad Arezzo, 415 a Siena, 261 a Grosseto, 103 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono 8.085 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.569 a Firenze, 698 a Prato, 740 a Pistoia, 569 a Massa Carrara, 772 a Lucca, 834 a Pisa, 539 a Livorno, 585 ad Arezzo, 415 a Siena, 261 a Grosseto, 103 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

