Covid | 186 740 nuovi casi nelle 24 ore 468 decessi

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sono 186.740 idi- 19 registratiultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 468 i. Gli attualmente positi in Italia sono in totale 2.689.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - TViweb : Post Edited: Covid Italia: 186.740 contagi e 468 morti - sulsitodisimone : In Italia 186.740 casi Covid e 468 decessi. Positività scende al 13,4% - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - gianlutanci : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 186

Nelle ultime 24 ore sono stati.740 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 77.696 . I tamponi ...per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin ...Effettuati 1.397.245 tamponi In Italia si registrano, il 25 gennaio, altri.740 casi di ... Abruzzo, altri 2.675 casi e 7 decessi Sale a 2.765 il bilancio dei pazientideceduti in Abruzzo, con ...25 GEN - Sono 186.740 (ieri 77.696) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio ... Sono stati eliminati 2 casi positivi dei giorni passati in quanto non pazienti Covid. La Regione Campania comunica ...Nelle ultime 24 ore si contano 186.740 nuovi casi di Covid su 1.397.245 tamponi e 468 morti. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute, secondo cui i guariti sono stati 231.500. Il tasso di po ...