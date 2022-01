Coppa d’Africa 2022, il Senegal elimina Capo Verde e vola ai quarti. Decisivo Sadio Manè (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Senegal rispetta il pronostico della vigilia e sconfigge per 2-0 Capo Verde, staccando il pass per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2022 di calcio maschile e confermandosi una delle grandi favorite per il titolo dopo la finale persa nel 2019 contro l’Algeria. Partenza a razzo in quel di Bafoussam per i Senegalesi, che colpiscono subito un palo dopo 36 secondi con l’attaccante del Liverpool Sadio Manè. Al 21? arriva il primo vero grande episodio del match, con l’espulsione di Andrade per un brutto fallo a metà campo su Pape Gueye che lascia in inferiorità numerica Capo Verde. Nella ripresa “Gli Squali Blu” restano addirittura in nove uomini per un rosso diretto a Vozinha (in ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilrispetta il pronostico della vigilia e sconfigge per 2-0, staccando il pass per idi finale delladi calcio maschile e confermandosi una delle grandi favorite per il titolo dopo la finale persa nel 2019 contro l’Algeria. Partenza a razzo in quel di Bafoussam per iesi, che colpiscono subito un palo dopo 36 secondi con l’attaccante del Liverpool. Al 21? arriva il primo vero grande episodio del match, con l’espulsione di Andrade per un brutto fallo a metà campo su Pape Gueye che lascia in inferiorità numerica. Nella ripresa “Gli Squali Blu” restano addirittura in nove uomini per un rosso diretto a Vozinha (in ...

