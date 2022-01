“C’è anche lui”. Risate alle elezioni per il Quirinale, chi sono i vip dello spettacolo più votati (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime ore si è concluso il primo spoglio per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Non è certo una novità, anche sette anni fa, poco prima che venisse eletto Sergio Mattarella, una serie di personaggi legati al settore dello spettacolo sono finiti tra i possibili candidati al Quirinale suscitando non poca ilarità. Beh, è successo anche questa volta. Nel 2015 erano emersi i nomi di tre vip che erano così entrati a far parte della lista di candidati al Quirinale. Stiamo parlando di Valeria Marini, Giancarlo Magalli (per la gioia di Adriana Volpe) e, rullo di tamburi, di Rocco Siffredi. Tre nomi interessanti, che hanno generato Risate ed imbarazzo nella platea. Pure quest’anno ha regalato ... Leggi su tuttivip (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime ore si è concluso il primo spoglio per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Non è certo una novità,sette anni fa, poco prima che venisse eletto Sergio Mattarella, una serie di personaggi legati al settorefiniti tra i possibili candidati alsuscitando non poca ilarità. Beh, è successoquesta volta. Nel 2015 erano emersi i nomi di tre vip che erano così entrati a far parte della lista di candidati al. Stiamo parlando di Valeria Marini, Giancarlo Magalli (per la gioia di Adriana Volpe) e, rullo di tamburi, di Rocco Siffredi. Tre nomi interessanti, che hanno generatoed imbarazzo nella platea. Pure quest’anno ha regalato ...

