Calciomercato Napoli | Giuntoli ha già individuato il centrocampo del futuro

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ilpensa ale il direttore sportivosi concentra alla ricerca del prossimo rinforzo per ilazzurro. La sessione diinvernale non ha portato grosse novità in casa. Gli azzurri hanno sopperito alla cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos con l’acquisto di Alex Tuanzebe a titolo temporaneo, ma la ricerca del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, l'agente di #Tagliafico è arrivato ad Amsterdam per un incontro con l'@AFCAjax - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - cn1926it : La #Juve piomba su #Nandez: i bianconeri pronti a soffiare l’obiettivo al #Napoli – #TMW @juventusfc @sscnapoli… - PartenoPesce : RT @tuttonapoli: CdS - Frattesi nel mirino: il Napoli segue il centrocampista del Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Secondo i betting analyst le favorite per la qualificazione alla massima competizione europea per club sono le due seconde della classe, Milan e, proposte entrambe a 1,20, davanti all' ..., l'agente di Olivera a CM. IT: 'Non si muoverà a gennaio' Mathias Olivera con la maglia del Getafe © LaPresseA.it, il procuratore del terzino ha dichiarato: '...Il quotidiano Repubblica oggi in edicola fa sapere che l'obiettivo del ds Giuntoli è quello di regalare due esterni mancini ...Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' e ha parlato del mercato del Napoli: “Ilic e Casale sono due nomi attenzioni dal Napoli per ...