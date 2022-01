Calciomercato Milan, il primo regalo per Stefano Pioli arriva oggi (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Milan, Pioli può sorridere: atteso per la giornata di oggi il rinforzo per l’attacco rossonero Il Milan sta puntando a trovare rinforzi per il proprio reparto offensivo, con l’intenzione di riuscire a dare cambi sicuri specialmente a Ibrahimovic e Giroud. Previsto, dunque, per oggi l’arrivo del giovanissimo attaccante, punta centrale, della Stella Rossa. Secondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 25 gennaio 2022)può sorridere: atteso per la giornata diil rinforzo per l’attacco rossonero Ilsta puntando a trovare rinforzi per il proprio reparto offensivo, con l’intenzione di riuscire a dare cambi sicuri specialmente a Ibrahimovic e Giroud. Previsto, dunque, perl’arrivo del giovanissimo attaccante, punta centrale, della Stella Rossa. Secondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

