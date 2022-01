Batosta per la Hunziker, Trussardi scappa in montagna con la migliore amica di Michelle. Ecco chi è. Lei si sfoga in lacrime sui social (Di martedì 25 gennaio 2022) Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: liberi e lontani. Dopo l’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, la conduttrice svizzera è stata fotografata per le vie di Milano senza fede al dito. Questo l’unico indizio della rottura con il padre delle figlie Sole e Celeste perché sui social, Michelle continua a pubblicizzare i suoi prodotti felice e sorridente come sempre. Nessun riferimento a Tomaso e neppure al primo marito Eros che, secondo un’indiscrezione di Dagospia, si era riavvicinato sentimentalmente alla prima moglie. Un gossip che il cantante, in genere molto riservato, ha voluto stroncare sul nascere. Prima ha smentito categoricamente di essere tornato con Michelle Hunziker, madre della primogenita Aurora, poi ha preso la palla al balzo per mandare un ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022)ed Eros Ramazzotti: liberi e lontani. Dopo l’annuncio della separazione da Tomaso, la conduttrice svizzera è stata fotografata per le vie di Milano senza fede al dito. Questo l’unico indizio della rottura con il padre delle figlie Sole e Celeste perché suicontinua a pubblicizzare i suoi prodotti felice e sorridente come sempre. Nessun riferimento a Tomaso e neppure al primo marito Eros che, secondo un’indiscrezione di Dagospia, si era riavvicinato sentimentalmente alla prima moglie. Un gossip che il cantante, in genere molto riservato, ha voluto stroncare sul nascere. Prima ha smentito categoricamente di essere tornato con, madre della primogenita Aurora, poi ha preso la palla al balzo per mandare un ...

