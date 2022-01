Apple sta preparando la più ampia gamma di nuovi prodotti della sua storia (Di martedì 25 gennaio 2022) Apple sta lavorando a una serie di nuovi prodotti che prevede di lanciare questo autunno e Mark Gurman di Bloombergs afferma che è il “più ampio” rinnovamento di dispositivi che Apple ha effettuato nella sua storia. Nella sua ultima newsletter, “Power On”, Gurman ha annunciato che Apple sta lavorando a quattro nuovi iPhone di punta (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max), un MacBook Pro aggiornato di fascia bassa. iMac, nuovo Mac Pro, MacBook Air riprogettato, AirPods Pro di seconda generazione, tre Apple Watch (Serie 8, SE e Rugged), iPad di fascia bassa e nuovi modelli di iPad Pro. Secondo Gurman, la maggior parte dei nuovi prodotti è prevista nei mesi autunnali, ma ... Leggi su helpmetech (Di martedì 25 gennaio 2022)sta lavorando a una serie diche prevede di lanciare questo autunno e Mark Gurman di Bloombergs afferma che è il “più ampio” rinnovamento di dispositivi cheha effettuato nella sua. Nella sua ultima newsletter, “Power On”, Gurman ha annunciato chesta lavorando a quattroiPhone di punta (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max), un MacBook Pro aggiornato di fascia bassa. iMac, nuovo Mac Pro, MacBook Air riprogettato, AirPods Pro di seconda generazione, treWatch (Serie 8, SE e Rugged), iPad di fascia bassa emodelli di iPad Pro. Secondo Gurman, la maggior parte deiè prevista nei mesi autunnali, ma ...

