(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Coltivare laè ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”. L’fà sua le parole di Liliana Segre, superstite dell’Olocausto in occasione del 27 gennaio,. Quest’anno, il comitato provinciale celebrerà questa. La manifestazione inizierà alle ore 10 con il raduno in piazza del Popolo per la Celebrazione; a seguire la messa a dimora di un albero per conferire la solennità commemorativa e futura testimonianza. Alle 10.30 si terrà ...

Advertising

anteprima24 : ** #Anpi ##Salerno a #Bellizzi per celebrare la Giornata della Memoria ** -

Ultime Notizie dalla rete : Anpi Salerno

anteprima24.it

Da Largo XXV Aprile al Molo 3 gennaio 1925 "ha bisogno di una commissione per la ... sulla necessità di una commissione che riveda i nomi delle strade partendo proprio dalla battaglia dell'...Anche l'provinciale di, forte del contributo in attività di Resistenza, Lotta di Liberazione, Prigionia nei Lager di 125 caduti salernitani, numeri non definitivi ma quanto più ...“Il luogo da noi indicato non corrisponde affatto, al contrario di quanto si sostiene, a quello dove fu tragicamente colpito il giovane missino nel ’72, luogo dove peraltro da qualche anno esiste un c ...Giuseppe Campanile nacque ad Agropoli, in via Filippo Patella, il 27 Febbraio 1926 da Andrea, ferroviere di Casagiove (Ce), e Vincenza Sarnicola, casalinga agropolese. Giuseppe trascorse la sua infanz ...