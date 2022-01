Vaccino, giallo sul vero numero di immunizzati: indiscrezioni-choc dagli ospedali italiani (Di lunedì 24 gennaio 2022) Solo ieri ne han sospesi 38 a Catania, un'ottantina a Foggia, sedici a Belluno. Ci mancava giusto la carica dei medici no-vax. Quelli che sono in prima linea da quando è iniziata questa benedetta (si fa per dire) pandemia e quelli che dovrebbero averli visti da vicino, gli sfaceli del covid. I pazienti intubati e le terapie intensive piene (per inciso, zeppe di altri no-vax: ce lo raccontano i dati di qualsiasi monitoraggio). E invece no. Loro, i camici bianchi contrari alla prima dose (figuriamoci a tutte e tre), il braccio non ce lo mettono neanche per sbaglio. E, in alcuni casi, non ci mettono nemmeno la faccia: stanno andando a scovarli i Nas, stanno andando a pizzicarli le commissioni delle varie Asl del territorio. Perché ci sono pure i furbetti che pensano di farla franca con poco. «A quei colleghi che credono che i controlli siano fatti all'acqua di rose posso solo dire che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Solo ieri ne han sospesi 38 a Catania, un'ottantina a Foggia, sedici a Belluno. Ci mancava giusto la carica dei medici no-vax. Quelli che sono in prima linea da quando è iniziata questa benedetta (si fa per dire) pandemia e quelli che dovrebbero averli visti da vicino, gli sfaceli del covid. I pazienti intubati e le terapie intensive piene (per inciso, zeppe di altri no-vax: ce lo raccontano i dati di qualsiasi monitoraggio). E invece no. Loro, i camici bianchi contrari alla prima dose (figuriamoci a tutte e tre), il braccio non ce lo mettono neanche per sbaglio. E, in alcuni casi, non ci mettono nemmeno la faccia: stanno andando a scovarli i Nas, stanno andando a pizzicarli le commissioni delle varie Asl del territorio. Perché ci sono pure i furbetti che pensano di farla franca con poco. «A quei colleghi che credono che i controlli siano fatti all'acqua di rose posso solo dire che si ...

Advertising

Tommasolabate : Finirà con #Djokovic che farà il vaccino molto presto. Più scontato di un giallo con il maggiordomo assassino. #AustralianOpen2022 - annadelbello1 : RT @lgpapaleo: Se fosse una questione di salute pubblica,adesso che esiste un vaccino proteico e non genico, consolidato e senza effetti co… - Sim_Salvioni29 : RT @lgpapaleo: Se fosse una questione di salute pubblica,adesso che esiste un vaccino proteico e non genico, consolidato e senza effetti co… - Laura45770337 : RT @lgpapaleo: Se fosse una questione di salute pubblica,adesso che esiste un vaccino proteico e non genico, consolidato e senza effetti co… - ladyrosmarino : RT @lgpapaleo: Se fosse una questione di salute pubblica,adesso che esiste un vaccino proteico e non genico, consolidato e senza effetti co… -