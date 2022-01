Ucraina | Usa hanno messo in stato di allerta 8 500 militari

Advertising

TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici in Ucraina. Fonti del Dipartimento di S… - limesonline : ???? Il mondo oggi Il rimpatrio Usa dall'Ucraina, la Germania filo-russa e altre notizie interessanti via… - E__Kappa : RT @dottorbarbieri: ?????????????? **UCRAINA: PORTAVOCE PENTAGONO, '8.500 MILITARI USA IN STATO MASSIMA ALLERTA'** - Cirenderaliberi : Le armi Usa appena recapitate all'Ucraina. (Intel Slava) -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Usa

Lo ha annunciato il portavoce del Pentagono John Kirby, precisando che "è molto chiaro che i russi non hanno alcuna intenzione ora di ridurre le tensioni" sull'. .... chi è la prima donna a guidare una portaerei, la famosa Lincoln, Blinken arrivato a Kiev: "Mosca scelga la via pacifica". Venerdì faccia a faccia con Lavrov, adozione negata a una ...(ANSA) - WASHINGTON, 24 GEN - Gli Stati Uniti hanno messo 8.500 soldati in stato di allerta per la crisi ucraina. Lo ha annunciato il portavoce ...Milano, 24 gen. (LaPresse) - Gli Usa hanno messo circa 8.500 soldati in stato di allerta per la crisi in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Pentagono John ...