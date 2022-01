Thirteen Lives | il film di Ron Howard spostato all' autunno per puntare a nomination e premi

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ronè tornato alla regia cone l'ottima accoglienza ricevuta durante le proiezioni usate come test hanno portato a un posticipo della distribuzione., il nuovodi Ron, uscirà più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto grazie all'ottima accoglienza avuta durante le proiezioni di test. Il progetto doveva arrivare nelle sale ad aprile e ora è invece programmato per un debutto negli Stati Uniti fissato per venerdì 18 novembre. La sceneggiatura è stata scritta da William Nicholson e il regista Ronporterà sul grande schermo conla storia della missione di soccorso organizzata in Tailandia per salvare i ragazzi che facevano parte di una squadra di ...

Thirteen Lives, il nuovo film di Ron Howard, uscirà più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto grazie all'ottima accoglienza avuta durante le proiezioni di test. Il progetto doveva arrivare nelle sale ad aprile e ora è invece programmato per un debutto negli Stati Uniti fissato per venerdì 18 novembre. Thirteen Lives di Ron Howard è un film biografico con Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton che racconta gli eventi del salvataggio di una squadra di calcio giovanile. EXCLUSIVE: After notching, what I hear, is the best test scores in MGM history, Ron Howard's Thai cave rescue movie Thirteen Lives is moving from Easter weekend this year, April 15-17 to November 18.