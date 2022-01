Tempo di verza | preparatela con patate e scamorza

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Bergamo. Grande classico dell’inverno, il cavoloè il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Questa verdura, di stagione, si presta molto bene alla preparazione di tanti piatti ideali da consumare nei mesi più freddi dell’anno. La disponibilità su cui si può contare rientra nella norma per il periodo, quindi non si riscontrano significativi scostamenti nei prezzi rispetto alle scorse annate. La qualità è buona e sulla piazza è reperibile anche raccolto con origine locale, che si contraddistingue per la particolare freschezza. Si tratta di una delle verdure più nutrienti e salutari, per via della ricchezza e della varietà delle sue proprietà benefiche. Innanzitutto, è un antinfiammatorio naturale e contribuisce a prevenire o alleviare artriti, patologie cardiache e autoimmuni. Inoltre, è ricco di ferro e calcio dei quali, per caloria, ...