Sofia Goggia non molla dopo la caduta di ieri: già iniziata la riabilitazione per le Olimpiadi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non molla, non si dispera. La Goggia si rialza subito, lotta ed è già al lavoro in piscina: Sofia ha cominciato stamattina la riabilitazione con la crioterapia con l'obiettivo di far sgonfiare al più ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non, non si dispera. Lasi rialza subito, lotta ed è già al lavoro in piscina:ha cominciato stamattina lacon la crioterapia con l'obiettivo di far sgonfiare al più ...

